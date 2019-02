Cronaca



Via del Brennero, indagano i carabinieri: nel mirino le fermate dei bus

lunedì, 25 febbraio 2019, 22:05

di aldo grandi

I numerosi incidenti, alcuni dei quali, purtroppo, mortali che hanno avuto come palcoscenico la via del Brennero, hanno fatto sì che della faccenda si occupassero direttamente i carabinieri i quali, nel loro lavoro di accertamento, hanno individuato tutta una serie di lacune e problematiche da rimuovere al più presto per la sicurezza stradale.

In particolare, nel mirino degli investigatori sono finite le fermate dei bus pubblici lungo la strada che da Borgo Giannotti arriva fino alla rotatoria dove è situata la Esselunga di Marlia. L'indagine, avviata d'iniziativa dei carabinieri, è stata condotta con l'obiettivo di eliminare tutti quegli ostacoli che, sulla via del Brennero, rendono pericoloso il transito o la sosta dei veicoli e dei pedoni.

A proposito di fermate dei bus, l'articolo che gli investigatori ritengono sistematicamente violato nelle attuali condizioni è il 352 del codice della strada ovverosia Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone ai commi 6 e 7.

Questi ultimi, infatti, così recitano:

6. Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m. Le piazzole di fermata devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa.

7. Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico sulla stessa.

Ebbene ripetute segnalazioni e sopralluoghi effettuati appositamente dai militari dell'Arma, hanno appurato che molte delle fermate sulla statale del Brennero sono pericolose per la circolazione e per gli stessi utenti i quali sono costretti ad attendere il pullman, addirittura, a volte, sul ciglio della carreggiata con gli stessi bus che, nella sosta, restano sulla corsia di marcia rallentando e intralciando la circolazione.

I carabinieri hanno già indirizzato gli atti agli enti preposti non da ultima la procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca e, trattandosi di strada provinciale, la presidenza di Palazzo Ducale. La Provincia, a quanto pare, ha già provveduto a cancellare alcune fermate, ma ne restano altre che vanno assolutamente eliminate o sostituite da arre conformi al codice della strada.