8 marzo: le donne manifestano anche a Lucca

mercoledì, 6 marzo 2019, 15:35

Come in tutta Italia e nel resto del mondo in occasione della Giornata internazionale della donna, anche a Lucca diversi collettivi femministi e associazioni di donne (Non Una di Meno Lucca - Anpi - Casa delle donne di Viareggio - Centro Donna - Il Giardino di Marinella - La Città delle Donne - Luccaut - Luna Centro antiviolenza) scendono in piazza con un corteo che si snoderà per le vie del centro, con partenza alle 16.30 da Piazzale Verdi per poi concludersi in Piazza San Michele.

Le donne manifestano contro la violenza maschile sulle donne in tutte le sue forme, per la piena applicazione della legge 194 che nel 1978 ha legalizzato in Italia l'interruzione volontaria di gravidanza e contro l'obiezione di coscienza, che in alcune regioni del nostro paese sfiora il 90%; contro il disegno al disegno di legge Pillo e il progetto di revisione delle norme su separazione, divorzio e affido dei minori che vorrebbe cancellerebbe le conquiste di decenni di lotte delle donne e della società nel suo insieme.

Fra le parole d'ordine della manifestazione la fine delle discriminazioni di genere e la precarietà nel mondo del lavoro; la parità di diritti, di salario e di accesso a tutti i livelli e mansioni contro il gap gender che pone l'Italia al 127° posto per disuguaglianza salariale; servizi sociali garantiti e gratuiti che liberino il tempo di vita; diritti per le donne migranti contro il razzismo e la violenza delle frontiere, per l'inclusione di tutte e tutti.

Le associazioni che hanno promosso la manifestazione ribadiscono:

il diritto delle donne all'autodeterminazione,

la libertà di muoversi senza paura contro ogni strumentalizzazione in funzione razzista della violenza di genere.