8 marzo, presentato il protocollo contro la violenza sulle donne

venerdì, 8 marzo 2019, 00:25

Il 20 marzo udienza preliminare presso il tribunale di Lucca per l'ex campione del mondo: parti lese la ex moglie Sabrina Landucci e il suo compagno l'ex calciatore Silvio Giusti

giovedì, 7 marzo 2019, 15:55

La prefettura e il comune di Lucca annunciano che in questa settimana anche gli ultimi richiedenti asilo hanno lasciato l'hub di via delle Tagliate

giovedì, 7 marzo 2019, 12:19

Intervento dei carabinieri di Nozzano e della forestale a Santa Maria a Colle, nella mattinata di oggi. I militari hanno messo sotto sequestro un'area vicina al parcheggio della ex Casina Rossa, in via di Poggio II, per la presenza di rifiuti abbandonati.

giovedì, 7 marzo 2019, 09:37

La donna è stata raggiunta telefonicamente alle 9 da un fantomatico avvocato del tribunale di Lucca, il quale le ha detto che suo figlio era stato coinvolto in un incidente e che per evitare grane assicurative avrebbe dovuto pagare 7 mila 500 euro subito

giovedì, 7 marzo 2019, 09:05

Proclamato sciopero generale per l'intera giornata di domani, venerdì 8 marzo, in più di 30 paesi del mondo. Garantiti solo i servizi minimi essenziali previsti dalla legge 146/90. Tra gli scioperanti, anche i lavoratori Ctt Nord contro violenze, discriminazioni e sfruttamento delle donne e per la sicurezza e qualità del...

mercoledì, 6 marzo 2019, 21:25

Una donna in bicicletta è stata investita, poco dopo le 19.30, da un'auto in via delle Ville a San Cassiano a Vico, nei pressi dell'ufficio postale