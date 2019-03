Cronaca



Agenzia delle Entrate, lavoratori verso lo sciopero

giovedì, 28 marzo 2019, 10:04

Il 27 marzo si è tenuta alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Lucca e provincia, un’assemblea dei lavoratori. L’assemblea ha sancito la partecipazione allo sciopero del 2 aprile indetta da tutti i sindacati nazionali riuniti.



Erano presenti: Giovanna Lo Zopone e Carmine Di Leo per la FP CGIL, Giogli Maurizio per la UIL PA, Fortuna Antonietta per la CISL FP, Peragine Michele per la USA/CONFSAL E Maurizio Donnarumma per la FLP. fiscale



"Più di 30 mila - si legge nella nota - i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, circa 220 a Lucca e provincia, in attesa dell’erogazione del salario accessorio 2016 e 2017 e che da tempo attendono risposte che non sono mai arrivate. I confronti e lo stato di agitazione non sono serviti. L’Agenzia non ha fornito alcun nuovo elemento sul blocco del salario accessorio dal 2016, limitandosi a chiedere ulteriore tempo e con spiegazioni e posizioni sempre troppo vaghe e inspiegabili. I brillanti risultati raggiunti di cui l’Agenzia tanto si vanta, sono dei lavoratori, sono dovuti all’impegno e alla professionalità di cui sono capaci. Per questo lo sblocco delle risorse dei Fondi 2016 e 2017 è necessario. E’ una chiara strategia di ritorno al passato, aggiungono i sindacati, che prevede la cancellazione di conquiste di dure lotte: il Contratto di lavoro non si tocca! Un disegno politico che mira a destrutturare l’Agenzia delle Entrate riducendone la mission ad ente di consulenza ed assistenza. I segnali che provengono dall’ambito politico sono inequivocabili, i condoni mascherati da “pace fiscale”, l’ampliamento dell’area di partecipazione al regime forfettario, la proposta di flat tax per il mondo del lavoro dipendente, il blocco delle assunzioni, portano a prefigurare un ridimensionamento dell’azione dell’Agenzia delle entrate anche in termini di organico. Ma i lavoratori dell’Agenzia non ci stanno, vogliono continuare a lavorare, come hanno sempre fatto, cercando di “stanare” chi evade ed essendo vicini a chi invece paga le tasse, come dovrebbero fare tutti. Ma lo vogliono fare avendo la dignità di lavoratori e funzionari che svolgono il proprio ruolo, per il benessere di tutta la collettività".

I lavoratori dell’Agenzia delle Entrate sciopereranno compatti il 2 aprile.