Cronaca



AIDO, inaugurata al San Luca la statua del donatore

sabato, 9 marzo 2019, 14:45

di giulia del chiaro

“Doppia vita” è il titolo della scultura, dell’artista Alessandra Politi Pagnoni, che è stata inaugurata questa mattina nella hall dell’ospedale San Luca, frutto della collaborazione dell’associazione Aido di Lucca con la scultrice, per celebrare il ricordo dei donatori del passato e sensibilizzare alla donazione futura.

“Entrando in ospedale ogni cittadino si troverà davanti un ricordo di tutti quelli che hanno donato e doneranno – ha sottolineato la direttrice dell’ospedale, Michela Maielli – un cuore, emblema della vita, simbolo dell’emozione del donare e del ricevere”.

L’opera, infatti, rappresenta un cuore in rilievo su una superficie di marmo bianco per metà scalpellinata e per l’altra metà levigata “monumento al dono, libero e gratuito, di una parte di sé, per salvare una vita” come lo ha definito il presidente di Aido Lucca, Arturo Giannoni. Il presidente ha poi spiegato come l’opera rappresenti la nascita della vita che, emergendo dalla terra, passa attraverso le piaghe dell’esistenza, rappresentate dalla scalpellatura, e si dirige verso la parte levigata simbolo della rinascita e di una vita nuova.

Un’idea voluta da anni dall’associazione e resa possibile grazie alla felice collaborazione con la scultrice, Alessandra Politi Pagnoni che, milanese di nascita e lucchese d’adozione, ha accolto con sentimento e passione la richiesta dell’associazione dato che, casualmente, la scelta è ricaduta proprio su un’artista tesserata Aido da prima ancora di aver raggiunto la maggiore età e, dunque, molto vicina alla donazione e alla filosofia dell’associazione. “Inizialmente Arturo mi aveva chiesto di realizzare un cuore così come spesso viene rappresentato – ha raccontato l’artista – ma dopo diversi confronti, dato che si parla di donazione e trapianto, abbiamo deciso di rappresentarlo sì, ma nella sua versione più veritiera, quella anatomica”.

La scultura, benedetta da Don Gianpaolo Salotti e posizionata nel salone principale dell’ospedale San Luca a lato della porta di ingresso, è stata accolta con entusiasmo anche dalle due rappresentanti del coordinamento della donazione organi di Lucca, Simonetta Lo Conte e Dalila Ascareggi, che hanno rimarcato il ruolo fondamentale giocato dalle diverse associazioni di donazione, di organi, sangue e tessuti, che, lavorando ogni giorno per diffondere il tema, consentono di andare oltre la morte per donare la vita.

È intervenuto poi il coordinatore aziendale dell’organizzazione Toscana trapianti, Paolo Lopane, per spiegare come la regione Toscana sia da sempre capofila a livello nazionale in questo ambito come dimostrato dai numeri. Sono infatti, solo sul territorio lucchese, 20 le donazioni registrate dall’inizio dell’anno, dimostrando come le famiglie del territorio stiano comprendendo l’importanza di questi gesti di solidarietà.

“Quando si è in buona salute è difficile dedicare del tempo a queste scelte ed più facile allontanare il pensiero della propria ed altrui morte” ha concluso Giannoni ribadendo come l’impegno dell’Aido sia rivolto alla diffusione della consapevolezza di come spesso la vita di molte persone malate si trovi appesa al sottile filo delle decisioni altrui. Da qui lo scopo del monumento che, oltre a mantenere viva la memoria di chi, donando, ha dato la vita ad altri, interrogherà le coscienze spingendole a dire “si” alla vita e alla donazione di organi.