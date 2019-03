Al parco Mazzini 'discarica' a cielo aperto

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 22 marzo 2019, 15:15

Le amministrazioni comunali di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio rinnovano il Piano d’azione comunale d’area vasta per il triennio 2019-2021, che discende dal Piano regionale della qualità dell'aria del 2018

venerdì, 22 marzo 2019, 13:18

Da oggi e fino a domenica, nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, esami medici e consulenze gratuite per i cittadini. Massiccia presenza di lucchesi fin dalle prime ore

venerdì, 22 marzo 2019, 12:02

Il comune ha ottenuto un finanziamento da parte della regione Toscana, al quale aggiungerà risorse proprie per rendere l'impianto più fruibile da parte dei tanti atleti lucchesi che lo frequentano

venerdì, 22 marzo 2019, 11:37

Con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata realizzata presso la caserma della polizia di stato intitolata al maresciallo Mussi la nuova "Sala Multimediale" destinata all'aggiornamento professionale del personale in servizio in ambito provinciale

giovedì, 21 marzo 2019, 19:29

Gli studenti della classe III AITT dell'ISI Pertini di Lucca, coordinati dal prof. Paolo Battistini, hanno guidato due classi del liceo Mazzini di Genova alla scoperta dei luoghi della città legati alla figura della Duchessa

giovedì, 21 marzo 2019, 14:44

L'uomo residente a San Vito, con la madre e la sorella, deteneva nella cantina della propria abitazione 2 chili e mezzo di marijuana e, in casa, quasi 3 etti di hashish. L'uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di quasi 2 mila euro in contanti, in banconote di piccolo taglio,...