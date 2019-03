Cronaca



Anche Lucca sciopera per il clima e per il futuro della Terra

venerdì, 15 marzo 2019, 10:38

di daniela nardi

È iniziata in modo pacifico e festoso e con grande partecipazione la manifestazione ambientalista globale fondata dalla quindicenne svedese Greta Thunberg, che si svolge in tutto il mondo.

A Lucca una folla molto numerosa di studenti, ma anche di adulti alcuni accompagnati da figli piccoli, all’incirca un migliaio di persone, si sono ritrovati stamattina in Piazzale Verdi con cartelloni variopinti, tutti volti a sensibilizzare i potenti della Terra così come i politici locali e i cittadini sui gravissimi danni che l’inquinamento e i cambiamenti climatici stanno provocando al nostro pianeta.

A Lucca in particolare il problema principale è l’inquinamento dell’aria, che potrebbe essere ridotto con l’adozione da parte di tutti di buone pratiche quotidiane e di comportamenti virtuosi tra cui ad esempio usare meno le automobili, soprattutto per brevi tratti, preferendo la bicicletta, i mezzi pubblici o le proprie gambe, abbassare il riscaldamento nelle case.

In generale basterebbero piccoli accorgimenti da parte di tutti per migliorare la situazione globale: ad esempio smettere per quanto possibile di usare la plastica preferendo prodotti eco-compatibili, porre in essere una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

Da piazzale Verdi il corteo ha poi raggiunto piazza Grande per proseguire nel centro storico.

Un altro appuntamento è previsto per oggi pomeriggio alle 17 da piazza del Giglio per dar modo di partecipare a coloro che stamattina erano impegnati.

Inoltre i rappresentanti di Earth Strike e di Fridays for future parteciperanno al consiglio comunale odierno per chiedere la dichiarazione di emergenza climatica, l'impegno a ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2030 e l'apertura di un tavolo di confronto che possa governare in maniera democratica e partecipativa il periodo di transizione verso un'economia sostenibile.