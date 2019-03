Cronaca



Bullismo al prof, gli ex studenti del Carrara 'messi alla prova'

martedì, 26 marzo 2019, 16:27

Erano finiti su tutte le Tv nazionali e su tutti i giornali: la storia del professore bullizzato all'Itc Carrara da parte di sei studenti appartenenti alla stessa classe aveva fatto non solo il giro del web, ma anche qualcosa di più Tutti e sei vennero indagati, nella primavera dell'anno passato, per i reati di violenza privata e minacce gravi. Tre di loro non furono ammessi agli scrutini e, quindi, bocciati mentre altri tre furono rimandati a settembre. Qui, due vennero bocciati e soltanto uno riuscì a cavarsela e ad essere promosso.

Questa mattina il giudice dell'udienza preliminare del tribunale dei minori di Firenze ha disposto la messa alla prova per cinque dei sei ragazzi i quali, se vorranno vedere estinto il reato, dovranno dimostrarsi meritevoli in questo loro percorso riparatore che verrà monitorato costantemente dagli stessi magistrati. Il sesto minore vedrà la sua posizione presa in esame più avanti.

La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) rappresenta un'innovazione nel processo penale minorile. L'art.28 D.P.R.448/88 può essere applicato in sede sia di udienza preliminare che di dibattimento. Con tale provvedimento il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.

In caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza "dichiara estinto il reato" e il minore imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli; l'esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).