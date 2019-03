Cerimonia di consegna della Pantera d'Oro della provincia all'arcivescovo Italo Castellani

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:42

La prima è avvenuta in centro città, dove due individui, con la scusa di vendere cassette di frutta, sono riusciti a farsi consegnare 50 euro da un signore senza però consegnargli niente in cambio. La seconda è avvenuta a Gignano, intorno alle 12:30 dove un anziano signore si è visto...

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:20

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha pubblicato dal 18 marzo l’avviso per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità legate alle attività ambulatoriali

mercoledì, 20 marzo 2019, 10:51

Il campione del mondo dovrà comparire il 28 giugno 2019 come imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e minacce nei confronti della ex moglie e del suo compagno

martedì, 19 marzo 2019, 21:59

Brutto episodio stamani in centro storico. Intorno alle 10 un uomo ha cercato di rubare una bicicletta, ma gli è stato impedito grazie all'intervento di alcune persone che l'hanno inseguito. Il fatto è stato reso noto in consiglio comunale dai consiglieri Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) e Fabio Barsanti (CasaPound)

martedì, 19 marzo 2019, 17:12

Domattina, 20 marzo, al tribunale di Lucca il giudice dell'udienza preliminare dovrà decidere se rinviare a giudizio l'ex campione del mondo per le accuse mossegli dalla ex moglie e dal suo compagno. Anche Rai Uno all'ex Galli Tassi

martedì, 19 marzo 2019, 17:09

La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo torna a Lucca, sabato 23 marzo alle ore 16 al cinema Moderno con la conferenza La Forza della ricerca: dal gene antico alla società moderna - nuove frontiere per la lotta alle malattie rare