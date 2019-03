Cronaca



"Chiediamo agli enti preposti di assumere tutte le misure necessarie per garantire sia la sicurezza di ciascun lavoratore del comando"

venerdì, 29 marzo 2019, 16:47

Massimo Marconcini del coordinamento FP CGIL VVF e Lorena Maggiolo, segretaria generale FP CGIL di Lucca intervengono in merito all' incidente nella cucina della caserma dei vigili del fuoco di Lucca

"Oggi presso la sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Lucca, nello svolgimento dei lavori di ripristino del fabbricato, parti di canna fumaria in amianto sono cadute nel locale cucina - esordiscono Marconcini e Maggiolo -.

Fortunatamente nessuna persona si trovava nel punto di caduta.

Trattandosi di materiale cancerogeno, immediatamente sono state assunte tutte le misure di sicurezza necessarie per lo spostamento delle macerie e questo tramite l’utilizzo dell’attrezzatura NBCR in dotazione dei Vigili del Fuoco.

Questa OS FP CGIL chiede con assoluta urgenza agli enti preposti di assumere tutte le misure necessarie per garantire sia la sicurezza di ciascun lavoratore del Comando Vigili del Fuoco di Lucca sia il normale funzionamento dell’attività istituzionale dei Vigili del Fuoco.

Questo insieme agli interventi per l’urgente e definitivo ripristino di normali e sicure condizioni di lavoro in locali adeguati ed a norma.

Non si nasconde l’enorme amarezza di questa OS FP CGIL di fronte a fatti di questa gravità che trovano responsabilità nei diversi livelli istituzionali per il tardivo riconoscimento della gravità del problema ed anche nell’assenza di risorse ed investimenti adeguati per realizzare tempestivi e risolutivi interventi.