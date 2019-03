Cronaca



Chiuso il negozio Guess a Lucca

venerdì, 1 marzo 2019, 10:41

di barbara ghiselli

Ha lasciato stupiti e increduli la chiusura del negozio Guess Lucca in via Fillungo 28/30. Le due vetrine del negozio da sempre illuminate e con in mostra le proposte della collezione Guess, adesso sono invece buie e contornate da carta bianca per non far vedere cosa c'è o meglio cosa non c'è all'interno. Da uno spiraglio si riesce infatti a vedere con precisione che il negozio ormai è completamente vuoto. Solo un cartello sulla porta con la scritta “Per eventuali cambi è possibile rivolgersi al negozio di Viareggio”. Niente di più. Anche sul profilo Facebook del negozio non c'erano indizi che facessero pensare ad un'imminente chiusura. L'ultimo messaggio infatti risale al 7 febbraio e riportava la scritta: “Da oggi tutta la collezione a meno del 60 per cento..ti aspettiamo!”



Ma sembrava che si trattasse solo di una promozione speciale alla fine dei saldi invernali. E adesso che ne sarà di quel fondo? Secondo voci, sembrerebbe che ad aver messo gli “occhi” (è proprio il caso di dirlo) su quel fondo sia una catena d'ottica tedesca. Non ci resta che aspettare per saperlo, per ora solo una certezza: un altro negozio molto apprezzato a Lucca ha chiuso i battenti.