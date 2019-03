Cronaca



Cipollini, il giorno della verità

martedì, 19 marzo 2019, 17:12

Giornata importante quella di domattina per Mario Cipollini. Alle 9 è stata fissata l'udienza davanti al Gup che dovrà decidere se disporre il rinvio a giudizio dell'ex campione del mondo o se, al contrario, emettere sentenza di non luogo a procedere. Ci saranno, in via Galli Tassi davanti al tribunale, anche le telecamere di Storie, la trasmissione di Rai Uno.

Davanti al giudice comparirà, nella veste di indagato, Mario Cipollini, 50 anni, abitante a Lucca che dovrà difendersi dalle accuse mossegli dalla ex moglie Sabrina Landucci, maltrattamenti in famiglia e stalking, e dal compagno di lei Silvio Giusti per minacce. Questi ultimi sono difesi dall'avvocato Susanna Donatella Campione del foro di Roma.