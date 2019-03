Cronaca



Cipollini rinviato a giudizio

mercoledì, 20 marzo 2019, 10:51

di aldo grandi

Il giudice dell'udienza preliminare Simone Silvestri ha disposto questa mattina, in tribunale a Lucca, il rinvio a giudizio per Mario Cipollini, 50 anni, abitante a Lucca.



L'ex campione del mondo dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e minacce nei confronti della ex moglie, Sabrina Landucci, e del suo compagno, l'ex calciatore Silvio Giusti. L'udienza è stata fissata per il 28 giugno 2019.



Presenti per le parti lese l'avvocato Susanna Donatella Campione del foro di Roma mentre per Cipollini c'erano gli avvocati Massimo Martini del foro di Pisa e Giuseppe Napoleone del foro di Latina. In aula presenti Sabrina Landucci e Silvio Giusti, assente Mario Cipollini.

"Abbiamo spiegato le nostre ragioni - ha detto l'avvocato Martini - In particolare il fatto che per questo fatto c'era già stata una richiesta precedente da parte del pubblico ministero per l'archiviazione. Poi il fascicolo lo ha avocato a sé il procuratore capo che lo ha affidato a un altro pm. Quindi c'è stato uno sviluppo processuale che, però, non ci impedirà di portare avanti la nostra posizione ossia che Mario Cipollini non è quello che si vuol far passare. Ho la sensazione che si dipinga questo campione dello sport come un uomo dal carattere prevaricatore e prepotente. Ebbene, non è così. Mario Cipollini è un lucchese che ama la sua città e che dalla gente è riamato. Non ci sono stati episodi di violenza e maltrattamenti".

"Noi - spiega l'avvocato Campione - possiamo dire in questa fase che la nostra denuncia ha superato non solo la valutazione positiva della procura che ha cristallizzato le nostre affermazioni nei reati che sono stati ascritti agli imputati, ma, oltre a ciò, ha anche passato il vaglio del giudice poiché il Gup ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori raccolti per disporre il rinvio a giudizio".

Nelle foto: in alto, da sinistra, Silvio Giusti, Sabrina Landucci e l'avvocato Campione. In basso gli avvocati Martini e Napoleone rispondono alle domande dei giornalisti