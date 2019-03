Cronaca



CMB Lucca Under 18, una borraccia in alluminio contro la plastica dilagante

sabato, 23 marzo 2019, 18:46

Sono i ragazzi del CMB Lucca, gli Under 18 Silver ad aver chiesto alla società di potersi attrezzare con borracce in alluminio per il loro necessario rifornimento di acqua anziché portarsi dietro le classiche bottigliette di plastica usa e getta.

Molti di loro hanno sfilato durante la manifestazione salva pianeta cercando in quel modo di far ricadere l'attenzione sui temi dell'ambiente e di conseguenza sulla riduzione dell'uso della plastica. Uno dei materiali più usati e meno deteriorabili della nostra epoca.

Eccoli qua, nella foto, con le loro nuove borracce: solo un piccolo gesto, solo un segnale, ma prima di tutto una dimostrazione di coerenza. Dopo le parole, i fatti. Dopo tutto è del loro futuro che stiamo parlando.