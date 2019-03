Codice arancione per vento

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 25 marzo 2019, 15:00

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 91° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza

lunedì, 25 marzo 2019, 11:53

Si rinnova, anche per quest'anno, l'appuntamento con i soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residenti sul territorio provinciale

lunedì, 25 marzo 2019, 11:24

Denunciata alla Procura della Repubblica la titolare di una società di servizi di volantinaggio, una donna 23enne di origine pakistana, con sede in una provincia limitrofa, per aver impiegato diversi lavoratori in nero di origine pakistana, sottoponendoli a condizioni di “sfruttamento”

sabato, 23 marzo 2019, 18:46

Sono i ragazzi del CMB Lucca, gli Under 18 Silver ad aver chiesto alla società di potersi attrezzare con borracce in alluminio per il loro necessario rifornimento di acqua anziché portarsi dietro le classiche bottigliette di plastica usa e getta

sabato, 23 marzo 2019, 13:31

Prosegue anche in questi primi mesi del 2019 il calo dei furti in appartamento a Lucca. Lo ha rivelato in conferenza stampa il questore uscente Vito Montaruli, che martedì 26 marzo si insedierà al comando della questura di Treviso. Al suo posto arriverà Maurizio Dalle Mura

sabato, 23 marzo 2019, 13:21

Andrea Colombini ricorre alla Corte di Appello di Firenze contro la sentenza del Tribunale di Lucca che nello scorso settembre, in primo grado, pur riconoscendo la legittimità della causa intentata nei confronti del Festival Puccini di Torre del Lago, si opponeva alla richiesta di un risarcimento danni da 3 milioni...