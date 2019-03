Cronaca



Consigliere comunale insegue ladro di bici in città

martedì, 19 marzo 2019, 21:59

di eliseo biancalana

Brutto episodio stamani in centro storico. Intorno alle 10 un uomo ha cercato di rubare una bicicletta, ma gli è stato impedito grazie all'intervento di alcune persone che l'hanno inseguito. Il fatto è stato reso noto in consiglio comunale dai consiglieri Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) e Fabio Barsanti (CasaPound).

Il fattaccio è avvenuto davanti alle poste centrali. Vittima del tentato furto un sessantenne che aveva appoggiato la propria bicicletta a un muro per salutare una persona. A portargli via il veicolo è stato un giovane, presumibilmente di origine straniera. Il sessantenne e l'amico l'hanno rincorso senza riuscire a raggiungerlo. Hanno allora iniziato a gridare per chiedere aiuto. Un gruppo di persone ha quindi iniziato a inseguire il ladro lungo Corso Garibaldi. Tra di loro anche il consigliere Barsanti. Il ladro ha allora abbandonato la bicicletta e si è dato alla fuga.

"Risulta purtroppo che non sia un caso isolato, ma che ci troviamo quotidianamente con ladri seriali di biciclette - denunciano le liste civiche SìAmo Lucca e Lucca in Movimento -. I cittadini lucchesi sono esasperati, non ne possono più di furti e rapine".