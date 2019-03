Cronaca



Doppia truffa agli anziani a Lucca: indaga la polizia

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:42

Stamattina a Lucca si sono registrate due truffe agli anziani.



La prima è avvenuta in centro città, dove due individui, con la scusa di vendere cassette di frutta, sono riusciti a farsi consegnare 50 euro da un signore senza però consegnargli niente in cambio.



La seconda, invece, è avvenuta a Gignano, intorno alle 12:30, dove un anziano signore si è visto bussare alla porta da un italiano che indossava una giacca con su scritto "carabinieri" e teneva una radiolina in mano, il quale gli ha detto che, a seguito di una rapina nei dintorni, erano in corso le ricerche delle banconote segnate. Pertanto, doveva controllare tutte le banconote che aveva in casa. Ovviamente, dopo aver fatto piazza pulita è fuggito apparentemente a piedi.



Sono in corso le ricerche. La polizia raccomanda di non far entrare in casa sconosciuti e di pretendere da eventuali agenti l'esibizione dei tesserini di riconoscimento. In caso di dubbio invitiamo a contattare il 113 o il 112 per conferma sulle operazioni in corso.