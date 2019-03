E' morto Mauro Volponi

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 6 marzo 2019, 15:35

Come in tutta Italia e nel resto del mondo in occasione della Giornata internazionale della donna, anche a Lucca diversi collettivi femministi e associazioni di donne scendono in piazza con un corteo che si snoderà per le vie del centro, con partenza alle 16.30 da Piazzale Verdi per poi concludersi...

mercoledì, 6 marzo 2019, 12:15

La polstrada, oltre a multarlo per oltre mille euro, gli ha pure ritirato la patente. Tutta la comitiva, che per proseguire il viaggio ha dovuto attendere l’arrivo di un nuovo autista, prima di ripartire ha fatto capire ai poliziotti che quei controlli negli States sono frequenti, poiché garantiscono la sicurezza...

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:08

Scontro tra un’auto e uno scooter in via Dante Alighieri all’Arancio. Stamattina attorno alle 10,30 un’automobile che si immetteva in strada in direzione via Romana, proveniente dal parcheggio adiacente al noto locale Mai Mai, ha urtato uno scooter che procedeva nella stessa direzione

martedì, 5 marzo 2019, 13:15

L'attività investigativa ha permesso di attribuire la refurtiva rinvenuta ad almeno 10 furti avvenuti nelle province di Pistoia, Lucca e Pisa. Buona parte delle vittime, già individuate anche grazie alla collaborazione delle questure interessate, ha riconosciuto la proprietà della merce oggetto di recenti furti

martedì, 5 marzo 2019, 08:56

Un sospiro di sollievo per cittadini e pendolari del centro storico, costretti da tempo a dover sopportare i sobbalzi delle buche del vecchio asfalto ormai vistosamente usurato e addirittura pericoloso, che da troppo tempo caratterizzava negativamente l'attraversamento della storica porta di ingresso alla città

lunedì, 4 marzo 2019, 13:06

Sarà aperto nei prossimi giorni il cantiere per la riqualificazione e la messa in sicurezza della caserma dei vigili del fuoco di Lucca di proprietà dell'amministrazione provinciale. Nei giorni scorsi, infatti, gli uffici di Palazzo Ducale hanno ratificato l'affidamento definitivo dell'appalto alla ditta individuale Taddei Massimo di Lido di Camaiore