“Fridays for future”: Lucca si mobilita contro i cambiamenti climatici

giovedì, 14 marzo 2019, 09:58

di barbara ghiselli

Anche Lucca , domani 15 marzo, farà sentire la sua voce con uno sciopero e un doppio corteo per salvare il pianeta chiedendo misure concrete contro i cambiamenti climatici per salvare il pianeta. L'obiettivo è quello di sostenere la protesta di Greta Thunberg, 15enne svedese che ogni venerdì (da qui il nome del movimento Fridays for Future) davanti al Parlamento di Stoccolma, esorta le classi dirigenti ad attivarsi prendendo misure concrete per contrastare la crisi climatica.



“Abbiamo l'obbligo di fare tutto il possibile per il nostro futuro e soprattutto per i giovani perchè non si trovino ad avere terre sommerse dai mari, scarsità di cibo e soprattutto di acqua. Ormai come dimostra la scienza, non si tratta di allarmamismi ma di informazioni reali e dati che si possono raccogliere ogni giorno. Le soluzioni ci sono ma bisogna intervenire subito” spiegano gli organizzatori dell'evento che si augurano una massiccia presenza da parte di tutti. Il primo corteo – ricordano Earth strike con Fridays for future - si ritroverà in piazzale Verdi alle 9 e da lì partirà per manifestare nel centro storico”.



Per chi non potrà essere presente al corteo del mattino, sarà possibile prendere parte al secondo corteo che partirà invece alle 17 da piazza del Giglio dove inizierà la manifestazione e proseguirà sulle mura, dal caffè delle mura fino a piazzale Verdi, poi in via San Paolino fino alla sede del comune e della provincia. Alla manifestazione di Lucca hanno aderito per ora associazioni di diverso tipo, enti istituzionali e singoli cittadini.