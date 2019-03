Cronaca



Gelatomania, attività sospesa per dieci giorni

sabato, 9 marzo 2019, 14:58

Oggi pomeriggio, a seguito di un’attenta valutazione in merito all’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, la Divisione Amministrativa della questura ha notificato al titolare del bar “Gelatomania”, di via Urbicciani a San Concordio, il decreto di sospensione della licenza per 10 giorni ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S emesso dal questore di Lucca in quanto il locale è ritenuto luogo di abituale ritrovo per persone pregiudicate o pericolose.



Il provvedimento scaturisce, oltre che da diversi controlli effettuati ai clienti all’interno o nelle immediate adiacenze del locale, anche da un grave episodio accaduto pochi giorni fa, che ha visto coinvolto 3 avventori, già noti alle forze dell’ordine, che si erano ritrovati all’interno del bar per assistere alla partita la sera del 5 marzo e che, per futili motivi, davano vita ad una lite che passava alle vie di fatto all’esterno del locale, dove uno dei contendenti tentava di investirne un altro con la propria autovettura (provocandogli lievi lesioni) per poi fuggire.



Gli uffici investigativi stanno ricostruendo i profili penali della vicenda, ma nel frattempo il questore di Lucca, anche in considerazione dell’abituale frequentazione di persone pericolose, ha ritenuto opportuno intervenire con la chiusura del locale che, già nel 2016, aveva subito analogo provvedimento riportando una sospensione di 5 giorni.



Tale provvedimento del questore ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione, rispondendo alla ratio di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi.