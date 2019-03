Cronaca



Gianluca Pantaleoni alla guida nazionale del sindacato di Uil Polizia

mercoledì, 27 marzo 2019, 08:48

In forza alla sezione polizia stradale di Lucca, il sovrintendente capo Gianluca Pantaleoni, 49 anni di cui 30 in polizia e sempre militante anche a livello sindacale per tutta la sua intera carriera è stato prescelto e nominato, segretario nazionale Uil Polizia.



Il prestigioso incarico a lui affidato nasce dal frutto della sua positiva e provata esperienza con piena fiducia in delibera guadagnata su tutto il territorio nazionale.

Una carriera in servizio operativo su strada, già comandante del distaccamento polizia stradale di Viareggio, in parallelo la dedizione a svolgere sempre attività sindacale a tutela della sicurezza dei poliziotti e dei cittadini.

Una vita a lanciare la sua voce fuori dal coro, protagonista scenografico di grandi imprese sindacali con cortei e poliziotti ammanettati, simbolici funerali della sicurezza, anche di fronte a Palazzo Montecitorio, spesso presente nei telegiornali di striscia la notizia nel rilevare violazioni al codice della strada da parte delle stesse amministrazioni comunali, sempre in prima linea a combattere per migliorare le condizioni economiche morali ed assistenziali della polizia di Stato garantendo maggiore tutela ai cittadini.