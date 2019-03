Cronaca



Giardino degli Osservanti, i cittadini: "I rifiuti sono ancora lì"

martedì, 26 marzo 2019, 22:34

di gabriele muratori

Persiste ancora il cumulo di rifiuti all'ingresso del Giardino degli Osservanti, lato via dei Bacchettoni, che da alcuni giorni attende ancora di essere probabilmente portato alla pubblica discarica.



Vecchi arredi, computer e stampanti, pare di uno dei vicini uffici della Metro srl, sono, dalla scorsa settimana stazionati in un punto di stoccaggio decisamente poco consono al decoro della città. Questo è quanto lamentano alcuni cittadini tra residenti e non, che trovandosi a passeggiare nel parco, non possono fare a meno di notare il pessimo spettacolo.



"Siamo giunti alle porte della stagione turistica e questo mucchio di rifiuti non reca certo una bella immagine" - affermano alcune mamme con bambini al parco giochi - "comprendiamo le eventuali difficoltà di smaltimento, ma questo ritardo ci risulta piuttosto eccessivo".