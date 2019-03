Cronaca



Il commiato di Montaruli: "Lucca città bellissima, prosegue il calo dei furti"

sabato, 23 marzo 2019, 13:31

di eliseo biancalana

Prosegue anche in questi primi mesi del 2019 il calo dei furti in appartamento a Lucca. Lo ha rivelato in conferenza stampa il questore uscente Vito Montaruli, che martedì 26 marzo si insedierà al comando della questura di Treviso. Al suo posto arriverà Maurizio Dalle Mura.

Prima di congedarsi, il questore ha voluto incontrare la stampa locale. "Oggi è il momento finale del mio incarico qua a Lucca" ha esordito. Montaruli ha riconosciuto l'importanza del rapporto tra la questura e i media locali, anche nella raccolta d'informazioni utili alla polizia nello svolgimento del proprio lavoro. Montaruli ha ringraziato inoltre le istituzioni e l'opinione pubblica lucchese per l'interesse mostrato verso l'attività della polizia di stato.

"Sono stato fortunato – ha poi ammesso – perché a Lucca ho avuto la possibilità di fare importantissime esperienze". Non capita infatti a tutti i questori d'Italia di trovarsi a gestire un G7 dei ministri degli esteri e un concerto dei Rolling Stones. Montaruli si era insediato a Lucca nel marzo del 2017. "Due anni è il tempo in cui si può sviluppare un'attività gestionale abbastanza corretta e ottenere risultati" è stata la sua considerazione. Tra i risultati conseguiti c'è il calo dei furti in appartamento, che come è stato reso noto in una precedente conferenza stampa, sono calati nel 2018 rispetto all'anno precedente. Di più, il calo procede in maniera significativa anche in questi primi mesi dell'anno.

Montaruli ha voluto poi ringraziare tutti gli agenti di polizia di stato, impegnati nelle diverse articolazioni della questura (squadra mobile, polstrada, polfer ecc...) e nei commissariati locali di Viareggio e di Forte dei Marmi. "Devo ringraziare tutto il personale che si è prodigato tantissimo" ha detto. Un pensiero speciale è andato all'agente Aniello Fierro, aggredito poco tempo fa in Pineta mentre svolgeva il suo lavoro. "Ha recuperato tantissimo" ha detto di lui Montaruli, che lo ha di recente visitato.

"Treviso è una tappa importante nel mio percorso professionale" ha ammesso il questore parlando del suo prossimo incarico, ma non dimenticherà l'esperienza lucchese. "Lucca è una città bellissima" ha riconosciuto.