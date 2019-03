Cronaca



Inaugurata LuccAnziani 2019, test ed esami medici gratuiti per i cittadini

venerdì, 22 marzo 2019, 13:18

Una tre giorni dedicata alla terza e quarta età, con la possibilità per i cittadini lucchesi e non solo di poter fare una serie di esami e ricevere consulenze di esperti gratuitamente. Si è aperta ufficialmente questa mattina (venerdì 22 marzo) l’edizione 2019 di LuccAnziani, la manifestazione dedicata alla terza età che fino a domenica animerà il Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino. Al taglio del nastro di questa mattina erano presenti il presidente di LuccAnziani onlus e ideatore dell’evento Corrado Guidi, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Oriano Landucci, Vittorio Armani per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la consigliera comunale con dedica alla sanità Cristina Petretti e il presidente della commissione per le politiche sociali, abitative e della salute Pilade Ciardetti.

Giunta alla decima edizione, la manifestazione è ormai un punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il settore della geriatria. Massiccia la presenza fin dalle prime ore di molti lucchesi che non hanno perso l’occasione per fare delle analisi gratuitamente. Questa mattina, ad esempio, in poco più di un’ora sono stati fatti oltre 50 prelievi di sangue. Ma gli organizzatori si aspettano una grande partecipazione per tutto l’arco dei tre giorni.

Corrado Guidi, presidente di LuccAnziani onlus e ideatore della manifestazione ha ringraziato gli esperti e le aziende che si sono messe a disposizione gratuitamente, oltre agli sponsor che l’hanno resa possibile. Cristina Petretti e Pilade Ciardetti si sono invece congratulati per la forte valenza pratica e sociale della manifestazione che promuove la salute e l’adozione di stili di vita sani.

Gli esami. Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, LuccAnziani offrirà la possibilità di effettuare check-up medici gratuiti. Molti, infatti, gli specialisti del settore che saranno presenti nelle sale del palazzo di piazza San Martino e che metteranno a disposizione le loro competenze gratuitamente. Grazie alla presenza di medici, esperti e macchinari all'avanguardia, i visitatori di LuccAnziani potranno sottoporsi ad elettrocardiogramma, alla misurazione della pressione, agli esami della vista e dell'udito. Ci sarà anche la possibilità di richiedere consulenze odontoiatriche, controllare la memoria attraverso test specifici, fare la tecarterapia per la cervicalgia e la lombalgia, valutare il livello di massa corporea e di idratazione ed effettuare ecografie per tiroide e muscoloscheletriche (solo la domenica). Infine, tutti i giorni, dalle 9 alle 10,30, analisi del sangue di base gratuite: in questo caso è necessario presentarsi a digiuno.