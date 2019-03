Cronaca



Inaugurato un defibrillatore di fronte alla chiesa di San Colombano

giovedì, 14 marzo 2019, 17:09

di giulia del chiaro

Un defibrillatore semi automatico (Dae) nel cuore di San Colombano messo a disposizione dell’intera comunità grazie al contributo dell’assicurazione BCAssicura che, in collaborazione con la Mirco Ungaretti Onlus, ha inaugurato questo pomeriggio l’apparecchio salvavita posto in via delle Ville di fronte alla chiesa e accanto all’agenzia assicurativa.

“Un punto centrale per la frazione di San Colombano – ha detto il sindaco di Capannori, Luca Menesini – che necessitava di un’iniziativa di questo tipo vista la centralità dello spazio in cui lo strumento è stato collocato”. Il defibrillatore, infatti, è stato sistemato in un’aiola all’interno di un piazzale sterrato vicino a diversi spazi quotidianamente molto frequentati da abitanti, e non, come gli uffici di BCAssicura, la chiesa, l’oratorio e i campi sportivi della frazione. “Un grazie sentito, sia come sindaco che come abitante della zona – ha proseguito Mensini – va ai titolari, Marino Chiocca e Mario Barsocchi, e a tutto lo staff dell’agenzia assicurativa senza il cui contributo questa iniziativa non sarebbe stata possibile”.

Presente all’inaugurazione anche la vice presidente della Mirco Ungaretti Onlus, Marisa Giunghigliani, che, madre di Mirco, da anni è impegnata, con l’associazione che porta il nome del figlio, a realizzare percorsi di formazione sul tema, sia sul territorio che a livello nazionale, e a diffondere defibrillatori nelle diverse frazioni. “Dal primo Dae inaugurato ne è passato di tempo. Ricordo che era il 12 ottobre 2012 quando scoprimmo il primo all’Istituto d’arte Passaglia – ha ricordato con orgoglio Giunghigliani – e con quello di questo pomeriggio siamo a 76 defibrillatori inaugurati sul territorio”.

Defibrillatori semi-automatici nei luoghi pubblici, consapevolezza sul tema e formazione: sono questi, dunque, i pilastri della Mirco Ungaretti Onlus ed è per questo motivo che, accanto all’inaugurazione di oggi, è previsto anche un momento formativo rivolto alla popolazione, lunedì 18 alle 17 nella sala parrocchiale, per ottenere l’abilitazione all’utilizzo di un dae e per imparare le manovre di primo soccorso.

L’apparecchio è stato poi benedetto da Don Giovanni che ha colto l’occasione per ringraziare tutte le persone coinvolte e sottolineare l’importanza dell’impegno sociale: “solo ieri mi ha colpito un discorso del Presidente della Repubblica in cui ricordava come la solidarietà sia il cemento della nazione e della comunità e – ha aggiunto – per un cristiano sia un atto d’amore”.