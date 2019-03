Incontro all’ITE “F. Carrara” su “La tettonica delle placche e il motore della dinamica della terra”

Altri articoli in Cronaca

sabato, 2 marzo 2019, 16:01

E' stato inaugurato questa mattina come da programma, di fronte l'ingresso della pasticceria "La Stella" a Sant'Anna, il nuovo Dae in memoria di Giovanni Torre

sabato, 2 marzo 2019, 14:34

“Nel corso del consiglio comunale che si è tenuto venerdì 1 marzo a Villa Basilica è andato in scena il delirio della minoranza, risvegliatasi con l’avvicinarsi delle elezioni dopo anni in cui si sono fatti notare per assenze e nessuna proposta”.

sabato, 2 marzo 2019, 10:53

I volti sono raggianti come quelli di un bambino che aspetta un regalo da tanto tempo e finalmente lo riceve. Ed è proprio quello che è successo ieri quando in casa Berton è arrivata l'auto (Renault Kangoo) attrezzata con pedana, fondamentale per gli spostamenti di Tommaso, bambino di 10 anni,...

sabato, 2 marzo 2019, 10:39

Un brutto incidente, forse un frontale, è avvenuto nella serata di ieri intorno alle 19.30 sulla via del Brennero in zona San Pietro a Vico, dove due automobili si sono scontrate violentemente. Non meno grave l'incidente avvenuto invece a San Marco, verso le 23.30, dove all'incrocio tra via Civitali e...

venerdì, 1 marzo 2019, 19:00

Si è concluso questa mattina, presso la sala Tobino di Palazzo Ducale il primo corso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole medie e superiori della provincia di Lucca e Massa Carrara, per essere qualificati all'insegnamento della manovre di Blsd (Basic Life Support Defibrillation) agli studenti delle proprie scuole

venerdì, 1 marzo 2019, 14:07

Nell’ambito di una campagna di aggiornamento delle verifiche dei solai dell’ITI Fermi di S. Filippo a Lucca, la Provincia ha attivato un intervento di miglioramento della tenuta degli elementi non strutturali di alcuni solai in una piccola porzione dell’edificio. La ditta incaricata, interverrà già a partire dalla prossima settimana