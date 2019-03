Iniziati i lavori di asfaltatura sotto porta Sant'Anna

Altri articoli in Cronaca

martedì, 5 marzo 2019, 13:15

L'attività investigativa ha permesso di attribuire la refurtiva rinvenuta ad almeno 10 furti avvenuti nelle province di Pistoia, Lucca e Pisa. Buona parte delle vittime, già individuate anche grazie alla collaborazione delle questure interessate, ha riconosciuto la proprietà della merce oggetto di recenti furti

lunedì, 4 marzo 2019, 13:06

Sarà aperto nei prossimi giorni il cantiere per la riqualificazione e la messa in sicurezza della caserma dei vigili del fuoco di Lucca di proprietà dell'amministrazione provinciale. Nei giorni scorsi, infatti, gli uffici di Palazzo Ducale hanno ratificato l'affidamento definitivo dell'appalto alla ditta individuale Taddei Massimo di Lido di Camaiore

sabato, 2 marzo 2019, 16:09

Nella sua lezione, il professor Avanzinelli ha ripercorso le fasi che hanno portato alla elaborazione della teoria della Tettonica a Placche. Lo ha fatto con numerose osservazioni di geomorfologia, sismologia, vulcanologia/magmatologia e geocronologia della crosta oceanica

sabato, 2 marzo 2019, 16:01

E' stato inaugurato questa mattina come da programma, di fronte l'ingresso della pasticceria "La Stella" a Sant'Anna, il nuovo Dae in memoria di Giovanni Torre

sabato, 2 marzo 2019, 14:34

“Nel corso del consiglio comunale che si è tenuto venerdì 1 marzo a Villa Basilica è andato in scena il delirio della minoranza, risvegliatasi con l’avvicinarsi delle elezioni dopo anni in cui si sono fatti notare per assenze e nessuna proposta”.

sabato, 2 marzo 2019, 10:53

I volti sono raggianti come quelli di un bambino che aspetta un regalo da tanto tempo e finalmente lo riceve. Ed è proprio quello che è successo ieri quando in casa Berton è arrivata l'auto (Renault Kangoo) attrezzata con pedana, fondamentale per gli spostamenti di Tommaso, bambino di 10 anni,...