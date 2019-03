Cronaca



La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo torna a Lucca

martedì, 19 marzo 2019, 17:09

di annalisa ercolini

La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo torna a Lucca, sabato 23 marzo alle ore 16 al cinema Moderno con la conferenza La Forza della ricerca: dal gene antico alla società moderna - nuove frontiere per la lotta alle malattie rare. La professoressa Cattaneo tratterà della ricerca sulle cellule staminali e delle possibili applicazioni in ambito medico per il contrasto alle malattie rare, con il racconto di un’avventura scientifica cha guarda al futuro, pur parlando del passato: Elena Cattaneo è infatti nota al panorama internazionale per i suoi studi sulla Corea di Huntington, patologia rara dovuta ad un gene con alle spalle ben 800 milioni di anni di storia evolutiva. La professoressa Cattaneo ricercatrice presso l’Università statale di Milano, dove dirige il laboratorio di Biologia delle cellule staminali e Farmacologia delle malattie neurodegenerative del Dipartimento di Bioscienze è anche una grande divulgatrice dei valori della scienza, che attraversano il suo quotidiano nell’impegno politico da senatrice a vita, carica ricoperta dal 2013 come lei stessa racconta nel suo libro Ogni giorno. Tra scienza e politica. Mondadori 2016.

L’evento è stato illustrato stamani nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede della Croce Verde P.A. a Lucca. “Questo avvenimento rientra nei 125 anni dell’associazione - interviene Elisa Ricci, presidente della Croce Verde P.A. di Lucca - ringrazio la famiglia Gialdini che ci mette a diposizione il Cinema Moderno gratuitamente. L’incontro rientra nel ciclo di eventi “Intrecci. Il piacere della conoscenza.” Promosso dalla Commissione Cultura della Croce Verde di Lucca, allo scopo di offrire alla cittadinanza spunti di riflessione e momenti di partecipazione al dibattito culturale.”

A fare gli onori di casa oltre alla Ricci, Rosanna Bisordi delegata alla Cultura della Croce Verde P.A. di Lucca. “Questo è il settimo convegno, in questo evento la scienza la fa da padrona ma è anche una scelta. Spesso la scienza è maltrattata da un élite culturale di formazione umanistica perché non si è mai abbastanza riflettuto sul rapporto tra le due culture.” Con loro i rappresentati degli enti che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa: la consigliera comunale con delega alla Sanità, Cristina Petretti; il consigliere provinciale, Lucio Pagliaro; Daniela Melchiorre, presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese; Cosma Volpe, Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Lucca; Marco Farnè, dirigente dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Organizzatori ed enti patrocinanti hanno spiegato l’importanza di questo evento segnalando come la conferenza è stata inserita nel mensile Almanacco della scienza, pubblicato dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) che raccoglie gli appuntamenti di maggior interesse del territorio nazionale.

Si tratta di un’iniziativa dal valore culturale e scientifico, organizzata dalla Croce Verde P.A. di Lucca con il Patrocinio di Comune e Provincia di Lucca, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, Società Medico-Chirurgica Lucchese, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, CICAP e Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara. Come moderatore dell’evento l’antropologo molecolare lucchese Luca Pagani, ricercatore all’Università di Padova.

Petretti testimonia la presenza comunale sostenendo: “Rivesto il doppio ruolo di politico e medico. Pertanto sono interessata all’argomento. A mio avviso la scienza serve molto alla politica: amministrare, organizzare servizi e capire il bisogno del cittadino soprattutto in questo ambito delle malattie rare che è un mondo sommerso. La complessità di queste malattie richiede integrazione e comunicazione.”

“La Croce Verde non si sta distinguendo solo per i servizi ai cittadini - interviene Pagliaro - ma anche dal punto di vista culturale. Dalla cultura si arriva alla conoscenza e la conoscenza è quello che a volte serve per migliorare la qualità della vita.”

“E’ doveroso che l’azienda manifesti il suo interesse ad iniziative di questo genere - sottolinea Farnè – tutto quello che noi eroghiamo sul territorio non sono altro che i frutti della ricerca scientifica.”

Melchiorre: “Sono una ricercatore che si occupa di malattie rare e quindi ne comprendo appieno l’importanza di questo tipo di attenzione. Una concentrazione negletta nonostante la buona volontà. L’atteggiamento non è ancora consapevole riguardo alle malattie rare ed è pertanto un piacere ospitare qui a Lucca la senatrice Cattaneo.”

Il dottor Cosma Volpe è di opinione assai differente, in sostanza il dottore denuncia il grave errore che più volte viene commesso a chi è affetto da una malattia rara. “Circa 5mila pazienti ogni 10 mila persone sono affetti da malattie rare. Non si può parlare di malattie rare senza pensare ai farmaci orfani. La malattia rara senza farmaci rimane rara, la conosciamo ma non siamo in grado di risolverla. Inoltre la maggior parte delle malattie rare sono genetiche. Gli stessi malati sono definiti orfani della sanità perché spesso non viene riconosciuta.”

Un dibattito animato che si è concluso con la battuta: I medici riconoscono le malattie che conoscono.