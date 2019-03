Lavoratori Ctt Nord aderiscono allo sciopero generale

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 7 marzo 2019, 15:55

La prefettura e il comune di Lucca annunciano che in questa settimana anche gli ultimi richiedenti asilo hanno lasciato l'hub di via delle Tagliate. La diminuzione dei flussi migratori e la suddivisione dei migranti in piccoli gruppi sul territorio hanno infatti consentito di superare le condizioni di emergenza iniziali, che...

giovedì, 7 marzo 2019, 12:19

Intervento dei carabinieri di Nozzano e della forestale a Santa Maria a Colle, nella mattinata di oggi. I militari hanno messo sotto sequestro un'area vicina al parcheggio della ex Casina Rossa, in via di Poggio II, per la presenza di rifiuti abbandonati.

giovedì, 7 marzo 2019, 09:37

La donna è stata raggiunta telefonicamente alle 9 da un fantomatico avvocato del tribunale di Lucca, il quale le ha detto che suo figlio era stato coinvolto in un incidente e che per evitare grane assicurative avrebbe dovuto pagare 7 mila 500 euro subito

mercoledì, 6 marzo 2019, 21:25

Una donna in bicicletta è stata investita, poco dopo le 19.30, da un'auto in via delle Ville a San Cassiano a Vico, nei pressi dell'ufficio postale

mercoledì, 6 marzo 2019, 15:35

Come in tutta Italia e nel resto del mondo in occasione della Giornata internazionale della donna, anche a Lucca diversi collettivi femministi e associazioni di donne scendono in piazza con un corteo che si snoderà per le vie del centro, con partenza alle 16.30 da Piazzale Verdi per poi concludersi...

mercoledì, 6 marzo 2019, 13:33

Il più famoso commerciante di Forte dei Marmi, Mauro Volponi, titolare di due negozi di scarpe in via Carducci e via IV Novembre, è morto questa notte all'ospedale Versilia