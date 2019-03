Lavori all’ufficio postale di San Pietro a Vico

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 14 marzo 2019, 09:58

Anche Lucca , domani 15 marzo, farà sentire la sua voce con uno sciopero e un doppio corteo per salvare il pianeta chiedendo misure concrete contro i cambiamenti climatici per salvare il pianeta

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:11

E' accaduto questa mattina nel bar Baricentro in via Fillungo in centro a Lucca. Una donna ha pagato un caffè con una banconota da 100 euro falsa e ha dato il resto a una complice che ha fatto perdere le sue tracce

martedì, 12 marzo 2019, 15:56

Una lieve collisione tra un camion ed un autobus cittadino che procedevano nello stesso senso di marcia ha mandato inevitabilmente in tilt, nel primo pomeriggio di oggi, il traffico veicolare su viale Carducci nei pressi della rotonda con viale Europa

martedì, 12 marzo 2019, 13:25

Sabato pomeriggio la polizia municipale, durante il pattugliamento del territorio, ha trovato sospetto il comportamento di due giovani che si trovavano nelle vicinanze dalla sortita Santa Croce

martedì, 12 marzo 2019, 12:39

Questa mattina l'assessora alle politiche giovanili Lucia Del Chiaro, insieme al presidente della commissione delle politiche sociali, abitative e della salute Pilade Ciardetti, ha incontrato il gruppo dei giovani studenti lucchesi che hanno aderito al movimento internazionale Earth Strike

lunedì, 11 marzo 2019, 22:22

Disagi per il forte vento nelle ultime ore in molte zone della piana, con conseguenti interventi dei vigili del fuoco. Tra i seri problemi prodotti dall'improvvisa turbolenza, il distacco di una porzione di copertura in lamiera di un condominio a Sant'Anna