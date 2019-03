Cronaca



L'Ordine dei medici ricorda il collega e amico Antonio Carlini

venerdì, 15 marzo 2019, 13:17

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lucca esprime il proprio cordoglio alla famiglia del collega e amico Antonio Carlini, che ieri ci ha lasciato dopo un lungo periodo di malattia. Antonio, responsabile del servizio di dialisi all’Ospedale di Lucca, ha sempre partecipato con forte senso di responsabilità alla vita dell’Ordine, assumendo l’incarico di segretario, ruolo svolto con grande impegno e dedizione. Un riferimento sicuro per tutti, vista la sua competenza, correttezza, umiltà e profonda cultura.



“Un collega e, soprattutto, un amico – commenta commosso il presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca, Umberto Quiriconi - In questo anno abbiamo seguito con molta partecipazione l’evolversi della sua malattia. Non ce l’ha fatta, pur avendo lottato con molta grinta, come era nel suo carattere. Ci mancherà e lo ricorderemo sempre con tanto affetto e stima. Alla famiglia le nostre condoglianze sincere”.