Lucca in cammino: i percorsi pedonali per il progetto “Argento Vivo”

Altri articoli in Cronaca

domenica, 10 marzo 2019, 17:11

Un dialogo intrattenuto con Cecilia, Davide, Karim, Nicolas, Renato, Pietro, Chiara, Matilde, Federico, Andrea, Margherita e Marta, gli alunni della 2C del ”Carrara” che, insieme alle classi 2D, 3AA, 3AB e 4SA dell’Istituto, oltre che alla 2T del “Nottolini”, hanno partecipato a “Muselakwakaba, colui che si sposta”

domenica, 10 marzo 2019, 16:16

Un luogo per tutta la comunità, per tornare a socializzare e a far rifiorire il proprio territorio: a tutto questo mira il nuovo centro civico del Piaggione, attivo già da qualche mese e inaugurato ufficialmente ieri

domenica, 10 marzo 2019, 09:38

Stretta nell'abbraccio delle sue potenti mura cinquecentesche, la città in abito già primaverile attende VerdeMura, l'evento più green della primavera che richiama in questo angolo di Toscana visitatori da tutta Italia, sia per la qualità dell'offerta della mostra mercato, sia per le attrattive della città stessa e dei suoi tesori

sabato, 9 marzo 2019, 18:39

I Comitati Sanità esprimono le loro deluse considerazioni in merito al progetto annunciato dal sindaco Tambellini di realizzare la richiesta vasca terapeutica per disabili non già nei pur esistenti spazi di Campo di Marte, ma nell'ambito della progettata ristrutturazione della ex palestra Bacchettoni

sabato, 9 marzo 2019, 14:58

La divisione amministrativa della questura ha notificato al titolare di una gelateria a San Concordio, il decreto di sospensione della licenza per 10 giorni ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S emesso dal questore di Lucca

sabato, 9 marzo 2019, 14:45

“Doppia vita” è il titolo della scultura, dell’artista Alessandra Politi Pagnoni, che è stata inaugurata questa mattina nella hall dell’ospedale San Luca, frutto della collaborazione dell’associazione Aido di Lucca con la scultrice, per celebrare il ricordo dei donatori del passato e sensibilizzare alla donazione futura