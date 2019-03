Cronaca



Maurizio Dalle Mura è il nuovo questore

martedì, 26 marzo 2019, 11:20

di eliseo biancalana

Si è presentato stamani ai giornalisti il nuovo questore di Lucca, Maurizio Dalle Mura. Originario di Carrara, 61 anni, stato libero, Dalle Mura è stato fino alla scorsa settimana questore a Treviso. "Sono contento di essere a Lucca" ha dichiarato in conferenza stampa.

Dalle Mura ha enunciato quelli che sono i suoi due "principi" sul lavoro. "Ognuno deve fare il suo" è il primo, mentre il secondo è "Da soli non si va da nessuna parte". Il nuovo questore ha sottolineato l'importanza della sinergia con le altre forze dell'ordine, quali l'arma dei carabinieri e la polizia locale. "Siamo al servizio della comunità, ognuno con le sue competenze" ha detto.

Il questore ha anche spiegato ai giornalisti come vuole rapportarsi con i media locali. "La comunicazione istituzionale è una garanzia anche per voi" ha sostenuto. Al suo fianco era presente il portavoce della questura Fabio Scalisi. Dalle Mura si è anche lasciato andare a qualche indiscrezione personale, ammettendo la passione per il ciclismo e il tifo per il Milan. Ma ha anche messo in chiaro che non è sua intenzione apparire troppo sui media. "Non amo andare sulla stampa" ha infatti ammesso.