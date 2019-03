Meteo: codice giallo per vento

Altri articoli in Cronaca

martedì, 26 marzo 2019, 16:27

Se si comporteranno bene, i reati di cui sono accusati sarà estinto una volta terminato il periodo di messa alla prova. Lo ha deciso il tribunale dei minori di Firenze

martedì, 26 marzo 2019, 13:07

Vigili del fuoco e vigili urbani sono intervenuti questa mattina in via Francesco Carrara perché il forte vento aveva scoperchiato parte del tetto di una villa a tre piani. Il tratto di strada è stato chiuso e i veicoli provenienti da Porta San Pietro hanno dovuto svoltare in via Garibaldi,...

martedì, 26 marzo 2019, 11:20

Si è presentato stamani ai giornalisti il nuovo questore di Lucca, Maurizio Dalle Mura. Originario di Carrara, 61 anni, stato libero, Dalle Mura è stato fino alla scorsa settimana questore a Treviso. "Sono contento di essere a Lucca" ha dichiarato in conferenza stampa

lunedì, 25 marzo 2019, 18:12

Si è tenuto questo pomeriggio presso la sala operativa della Protezione civile regionale il punto di coordinamento tecnico in previsione dell'allerta arancione per vento che scatta stasera dalle 21 fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo su tutta la Toscana, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest,...

lunedì, 25 marzo 2019, 15:00

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 91° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza

lunedì, 25 marzo 2019, 11:53

Si rinnova, anche per quest'anno, l'appuntamento con i soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residenti sul territorio provinciale