Nasce a Lucca Liberation Route Italia: firmato l'atto costitutivo

giovedì, 21 marzo 2019, 14:44

L'uomo residente a San Vito, con la madre e la sorella, deteneva nella cantina della propria abitazione 2 chili e mezzo di marijuana e, in casa, quasi 3 etti di hashish. L'uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di quasi 2 mila euro in contanti, in banconote di piccolo taglio,...

giovedì, 21 marzo 2019, 12:13

Si rinnova la squadra che guida la delegazione Cesvot di Lucca con la riconferma del presidente Pierfranco Severi che torna a gestire il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini

giovedì, 21 marzo 2019, 10:46

Con la terza riunione, si è praticamente chiusa la fase uno del percorso che ha visto la continua interazione fra il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, l’assessore all’urbanistica Aldo Morelli, i tecnici comunali e i 37 proprietari dei terreni che saranno oggetto degli espropri che Ferrovie dello Stato ha stabilito...

mercoledì, 20 marzo 2019, 22:21

Il Soroptimist International d’Italia Club di Lucca esprime la più ampia solidarietà all’avvocato iraniano Nasrin Sotoudeh, condannata in Iran lo scorso 11 marzo alla pena complessiva di 33 anni di reclusione e 148 frustate

mercoledì, 20 marzo 2019, 19:44

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:42

La prima è avvenuta in centro città, dove due individui, con la scusa di vendere cassette di frutta, sono riusciti a farsi consegnare 50 euro da un signore senza però consegnargli niente in cambio. La seconda è avvenuta a Gignano, intorno alle 12:30 dove un anziano signore si è visto...