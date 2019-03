Cronaca



Resta con le gambe sotto al trattore che si ribalta

sabato, 30 marzo 2019, 18:34

Brutto infortunio sul lavoro oggi pomeriggio poco dopo le 16.30 quando un uomo, alla guida del trattore, è finito con le gambe schiacciate dal veicolo che si era ribaltato.

L'incidente è avvenuto all'interno dell’Azienda Fattoria del Dotto di Carignano a Lucca.

Sono intervenute l'automedica di Lucca e l'ambulanza della Croce Verde di Lucca, insieme a vigili del fuoco per liberare il lavoratore.

La persona è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale S. Luca per trauma toracico e trauma alla gamba sinistra.