Caos per il forte vento, danni a Sant'Anna

lunedì, 11 marzo 2019, 22:22

di gabriele muratori

Disagi per il forte vento nelle ultime ore in molte zone della piana, con conseguenti interventi dei vigili del fuoco. Tra i seri problemi prodotti dall'improvvisa turbolenza, il distacco di una porzione di copertura in lamiera di un condominio a Sant'Anna, posto tra via Amendola e via Mancini. La copertura di lamiera grecata, è piombata giù dal tetto, rompendosi e finendo in parte sul manto stradale della via, in parte rimanendo impigliata alle terrazze del fabbricato. Intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che con l'autoscala stanno provvedendo a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche polizia e vigili urbani che hanno prontamente chiuso la strada al transito veicolare e pedonale. Pare comunque che non ci siano fortunatamente stati feriti.

Altri danni sempre per il forte vento più o meno gravi in altre parti della città senza risparmiare il centro storico, dove i pompieri sono stati chiamati quasi sempre per il distacco e cadute di elementi costruttivi e piante.

È stato intanto diramato il codice giallo meteo per allerta vento che dovrebbe terminare per la prossima mezzanotte.