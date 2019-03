Cronaca



Da Lucca Erasmus in Croazia

domenica, 17 marzo 2019, 18:45

Appena rientrata a Lucca la delegazione di studenti dell'Istituto Lucca 6 accompagnati dalle docenti Monica Mariti, Laura Rocci e Maria Grazia Furnari, che ha trascorso una settimana in Croazia nell'ambito del progetto Erasmus + sul patrimonio culturale 'Our Heritage is our treasure'.

Il gruppo composto anche da docenti e studenti degli altri paesi partner del progetto - Portogallo, Spagna (Canarie), Cipro e Grecia (Rodi)- è stato ricevuto dal governatore della regione e ha partecipato alle numerosissime attività e visite guidate alla scoperta delle tradizioni e del patrimonio artistico, naturalistico e storico nell'ottica della valorizzazione dell'identità dei singoli paesi e della creazione di legami affettivi e di reti di crescita e aggiornamento professionale. ( il cosiddetto 'life long learning' ).

Entusiasti gli studenti e le famiglie dopo il soggiorno in questo paese che non può certo vantare la vastità e l'eccezionalità delle nostre meraviglie, ma da cui avremmo tanto da imparare in termini di investimento nell'istruzione e di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

Prossima tappa il Portogallo nel mese di maggio e le Canarie nell'autunno prossimo e poi nella primavera del prossimo anno sarà Lucca a ricambiare l'ospitalità ricevuta.