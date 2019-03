Cronaca



Studenti genovesi in visita a Lucca

giovedì, 21 marzo 2019, 19:29

Nella mattina di giovedì 21 marzo gli studenti della classe III AITT dell'ISI Pertini di Lucca, coordinati dal prof. Paolo Battistini, nell'ambito del progetto Maria Luisa di Borbone Duchessa di Lucca, promosso da USP e Fondazione Banca del Monte di Lucca, hanno guidato due classi del liceo Mazzini di Genova alla scoperta dei luoghi della città legati alla figura della Duchessa.

Gli studenti ospiti sono stati accolti alla statua di Maria Luisa in Piazza Napoleone (foto) per far visita a Palazzo Ducale, al Cortile degli Svizzeri, alla Palazzina del Nottolini, al Teatro del Giglio, Orto Botanico, anfiteatro, Palazzo Lucchesini sede del Real Liceo-Università di Lucca, piazza San Salvatore e infine il baluardo Santa Maria per ammirare le architetture neoclassiche dell'Antico caffè delle Mura.

Nel pomeriggio, le classi ospiti sono state impegnate in una gara di orienteering attraverso le bellezze monumentali di Lucca, una sperimentazione messa in atto dagli studenti del tecnico turistico Pertini.