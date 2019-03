Cronaca



Paga un caffè con 100 euro false: denunciata

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:11

Le volanti hanno fermato una donna che stamattina, in centro storico, si è recata in un bar e ha pagato un caffè con una banconota da 100 euro falsa. Il gestore del bar non appena si è accorto della cosa, è uscito fuori, ha seguito la signora e l'ha segnalata alla volante. La donna aveva in tasca un'altra banconota da 100 euro, sempre falsa, con lo stesso numero di serie della banconota con cui ha pagato il caffè e per la quale ha ricevuto 99 euro di resto. La cifra ricevuta in resto, tuttavia, è stata consegnata a una complice che si è allontanata e della quale si sono perse le tracce. La polizia ha denunciato la donna per spendita di monete false e sono tutt'ora in corso indagini per risalire alla complice.