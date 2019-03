Cronaca



Polizia, realizzata la nuova sala multimediale

venerdì, 22 marzo 2019, 11:37

Con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata realizzata presso la caserma della polizia di stato intitolata al maresciallo Mussi la nuova "Sala Multimediale" destinata all'aggiornamento professionale del personale in servizio in ambito provinciale.



Il nuovo ambiente consentirà di mantenere elevato lo standard dell'attività di formazione, addestramento e aggiornamento degli operatori di polizia, attività che già lo scorso anno è stata incrementata del 200 per cento rispetto agli anni passati.L'aula, dotata di moderne attrezzature didattiche, è in grado di ospitare fino a 40 unità. Al suo interno sono state ricavate sei postazioni informatiche per la formazione e l'aggiornamento in modalità e-learning, in linea con i più recenti standard formativi lanciati dal dipartimento della polizia.



Il questore ha espresso un particolare ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, perché si è dimostrata ancora una volta sensibile ai temi sociali e ai bisogni dei lucchesi, e che ha sostenuto i maggiori oneri di spesa. Un apprezzamento è stato rivolto anche alla prefettura di Lucca e alla Zona TLC di Firenze che con la loro disponibilità hanno reso possibile la realizzazione della nuova sala.