Professori scolastici ora anche istruttori Blsd. Un progetto pilota per l'Italia che parte da Lucca

venerdì, 1 marzo 2019, 14:07

Nell’ambito di una campagna di aggiornamento delle verifiche dei solai dell’ITI Fermi di S. Filippo a Lucca, la Provincia ha attivato un intervento di miglioramento della tenuta degli elementi non strutturali di alcuni solai in una piccola porzione dell’edificio. La ditta incaricata, interverrà già a partire dalla prossima settimana

venerdì, 1 marzo 2019, 10:41

Ha lasciato stupiti e increduli la chiusura del negozio Guess Lucca in via Fillungo 28/30. Le due vetrine del negozio da sempre illuminate e con in mostra le proposte della collezione Guess, adesso sono invece buie e contornate da carta bianca per non far vedere cosa c'è o meglio cosa...

giovedì, 28 febbraio 2019, 22:06

L’iniziativa nasce per diffondere tra i giovani l’attenzione alla prevenzione di alcuni tipi di malattie e grazie a questo strumento si vuole fornire agli stessi una vasta informazione per far conoscere quelle che possono essere le risoluzioni a problematiche di usi e mode del momento

giovedì, 28 febbraio 2019, 21:15

Furto al Club Vespa Lucca in via Don Minzoni. I ladri si sono introdotti nei locali lunedì sera dopo l’assemblea dell’associazione

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:29

È stato proclamato uno sciopero generale del personale del comparto per l’intera giornata di venerdì 8 marzo da parte delle associazioni sindacali Slai Cobas per il Sindacato di Classe, Usb. Unione Sindacale Italiana-Usi, Usi-Ait, Cub Sanità e Cobas Sanità, Università e Ricerca

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:08

Due pakistani regolari, sui 30 anni, sono stati denunciati per violazione di domicilio alle 18:40, tra San Donato e San Concordio, dopo essere stati sorpresi nel giardino di casa da una signora