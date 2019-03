Cronaca



Ragazzi in vacanza gratis grazie a Fondazione Crl e Provincia

lunedì, 25 marzo 2019, 11:53

Si rinnova, anche per quest'anno, l'appuntamento con i soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residenti sul territorio provinciale.

Anche per l'estate 2019, infatti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, tra le iniziative di solidarietà orientate al mondo dei giovani, ha predisposto insieme con la Provincia di Lucca, un programma di "colonie estive" riservate a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni di età, appartenenti a famiglie non abbienti o comunque con i parametri Isee classificabili in fascia bassa.

Sono ben 10 le destinazioni tra località di mare e di montagna, una in più rispetto alla scorsa edizione, per un'offerta vacanziera (gratuita per i partecipanti) articolata e densa di attrattive. Un'opportunità che dalla prima edizione – questa è la tredicesima – ha coinvolto un sempre maggior numero di ragazzi e ragazze con una punta di 529 iscritti nel 2015.

In questi giorni è stato completato il quadro organizzativo dei soggiorni estivi gratuiti organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Provincia nell'ambito delle iniziative di solidarietà orientate al mondo dei giovani.

Dalle positive esperienze precedenti e dalla stretta collaborazione tra Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e gli uffici dei servizi sociali dei Comuni del territorio, è scaturito anche quest'anno un programma ricco, con un ventaglio di opportunità tale da accontentare tutte le esigenze. Come sempre i ragazzi, durante i soggiorni, saranno seguiti da personale specializzato, di larga esperienza che, tra l'altro, coinvolgerà i partecipanti in varie attività ricreative: passeggiate, osservazione della natura, bricolage, laboratori di cinema per la realizzazione di cortometraggi, attività sportive di varie discipline, e persino corsi di lingua inglese.

Il programma messo a punto da Provincia e Fondazione CRLucca.

Ecco le località previste: 7 sono marine e 3 di montagna/collina.

Quelle al mare sono: Marina di Massa (Centro Keluar Torre Marina); Policoro (Matera) Sea adventure village ("Un mare di amicizia"); l'Arcipelago Toscano (Scopriamo il nostro mare - vacanza in catamarano); il mar Mediterraneo (Settimane azzurre in barca a vela) per i soggiorni in barca a vela, da Viareggio alla Capraia, dall'Isola d'Elba a Poro Azzurro; Igea Marina (Rimini) con "Ragazzi e cinema", durante il quale i ragazzi avranno la possibilità di incontrare alcuni attori di cinema e televisione; Cesenatico (Forlì-Cesena) per un soggiorno tutto mare e divertimento; e Marzocca di Senigallia (Ancona).

Le località di montagna scelte, invece, sono il Centro ambientale "Anemone" di Sillano (Lucca) per la vacanza intitolata "Natura in gioco", San Martino al Cimino (Viterbo) per la Happy Farm e, infine, la vacanza avventura a Pelago (Firenze).

Da segnalare che i soggiorni in catamarano e in barca a vela – per i quali è obbligatorio saper nuotare senza ausilio di galleggianti – sono riservati, nel primo caso, a ragazzi e ragazze di età compresa dai 13 ai 17 anni e, nel secondo caso, a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni.

I singoli soggiorni, della durata di 6 – 7 – 10 - 13 o 14 giorni ciascuno a seconda delle destinazione, sono distribuiti nel periodo che va dal 28 giugno al 1° settembre, strutturati in alcuni casi su vari "turni".

Gli organizzatori precisano che le singole vacanze saranno attivate solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 19 aprile 2018.

Le domande dovranno pervenire, complete di tutti gli allegati richiesti all'Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca, Palazzo Ducale – Cortile Carrara – 55100 Lucca, aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00 e, nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle 15 alle 16. Le domande incomplete non verranno accettate.

Per informazioni le famiglie interessate possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia: Palazzo Ducale – Cortile Carrara (numero verde 800 747155) aperto dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e il martedì e giovedì 15.00-16.00. Ci si può rivolgere anche al Servizio politiche giovanili e sociali della Provincia, tel. 0583/417945.

Il programma con le date, il depliant informativo e i moduli per la domanda sono disponibili sia sul portale web della Provincia (www.provincia.lucca.it) sia sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca al link https://www.fondazionecarilucca.it/soggiorni-estivi-2019