Scuola primaria “G. Pascoli” e scuola dell'infanzia “Il Giardino”: il girotondo dei bambini per salvare il clima

domenica, 17 marzo 2019, 21:10

Tra le numerose manifestazioni “salva/pianeta” promosse da Greta Thunberg di venerdì 15 marzo, non è mancato il girotondo dei bambini e delle maestre delle scuole “Pascoli” e “Giardino“ nel centro storico cittadino.

Insieme, nel parco della scuola, per promuovere un mondo sano e vivibile, per gridare “STOP” alla devastazione ambientale in corso e riflettere sul futuro del nostro pianeta e sulla vita quindi dei piccoli alunni delle scuole elementari: i nostri figli, ma anche i figli, in un certo senso, delle nostre abitudini di vita. Quelle che ci hanno chiesto, a gran voce, di cambiare.

