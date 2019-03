Sorpresi due giovani in possesso di alcuni grammi di marijuana

Altri articoli in Cronaca

martedì, 12 marzo 2019, 15:56

Una lieve collisione tra un camion ed un autobus cittadino che procedevano nello stesso senso di marcia ha mandato inevitabilmente in tilt, nel primo pomeriggio di oggi, il traffico veicolare su viale Carducci nei pressi della rotonda con viale Europa

martedì, 12 marzo 2019, 12:39

Questa mattina l'assessora alle politiche giovanili Lucia Del Chiaro, insieme al presidente della commissione delle politiche sociali, abitative e della salute Pilade Ciardetti, ha incontrato il gruppo dei giovani studenti lucchesi che hanno aderito al movimento internazionale Earth Strike

lunedì, 11 marzo 2019, 22:22

Disagi per il forte vento nelle ultime ore in molte zone della piana, con conseguenti interventi dei vigili del fuoco. Tra i seri problemi prodotti dall'improvvisa turbolenza, il distacco di una porzione di copertura in lamiera di un condominio a Sant'Anna

lunedì, 11 marzo 2019, 12:49

Coniugare, negli anziani, l’efficienza fisica e mentale con opportunità di aggregazione e socializzazione. Sono questi gli obiettivi che si pone il protocollo d’intesa firmato questa mattina

domenica, 10 marzo 2019, 17:11

Un dialogo intrattenuto con Cecilia, Davide, Karim, Nicolas, Renato, Pietro, Chiara, Matilde, Federico, Andrea, Margherita e Marta, gli alunni della 2C del ”Carrara” che, insieme alle classi 2D, 3AA, 3AB e 4SA dell’Istituto, oltre che alla 2T del “Nottolini”, hanno partecipato a “Muselakwakaba, colui che si sposta”

domenica, 10 marzo 2019, 16:16

Un luogo per tutta la comunità, per tornare a socializzare e a far rifiorire il proprio territorio: a tutto questo mira il nuovo centro civico del Piaggione, attivo già da qualche mese e inaugurato ufficialmente ieri