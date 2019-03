Sospesa per dieci giorni attività di una gelateria

Altri articoli in Cronaca

domenica, 10 marzo 2019, 09:38

Stretta nell'abbraccio delle sue potenti mura cinquecentesche, la città in abito già primaverile attende VerdeMura, l'evento più green della primavera che richiama in questo angolo di Toscana visitatori da tutta Italia, sia per la qualità dell'offerta della mostra mercato, sia per le attrattive della città stessa e dei suoi tesori

sabato, 9 marzo 2019, 18:39

I Comitati Sanità esprimono le loro deluse considerazioni in merito al progetto annunciato dal sindaco Tambellini di realizzare la richiesta vasca terapeutica per disabili non già nei pur esistenti spazi di Campo di Marte, ma nell'ambito della progettata ristrutturazione della ex palestra Bacchettoni

sabato, 9 marzo 2019, 14:45

“Doppia vita” è il titolo della scultura, dell’artista Alessandra Politi Pagnoni, che è stata inaugurata questa mattina nella hall dell’ospedale San Luca, frutto della collaborazione dell’associazione Aido di Lucca con la scultrice, per celebrare il ricordo dei donatori del passato e sensibilizzare alla donazione futura

venerdì, 8 marzo 2019, 14:23

Nella provincia lucchese le donne della polizia di stato sono un centinaio: in questura e nei commissariati lavorano negli uffici operativi oppure in quelli nevralgici per la pianificazione e la gestione dei servizi; indossano il camice della Polizia Scientifica, calzano gli stivaloni della Stradale, indagano nelle nuove frontiere telematiche del...

venerdì, 8 marzo 2019, 13:15

Si è svolta stamani a Villa Bottini, in coincidenza con la festa della donna, la presentazione del protocollo di contrasto alla violenza di genere della rete territoriale della Piana di Lucca. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore alle politiche di genere del comune di Lucca, Ilaria Vietina.

venerdì, 8 marzo 2019, 00:25

Il 20 marzo udienza preliminare presso il tribunale di Lucca per l'ex campione del mondo: parti lese la ex moglie Sabrina Landucci e il suo compagno l'ex calciatore Silvio Giusti