Cronaca



Todaro (Conapo): "Crollo nella cucina del comando dei vigili del fuoco"

venerdì, 29 marzo 2019, 12:40

"C'è stato un crollo di materiale laterizio nella cucina del comando dei vigili del fuoco di Lucca – ha affermato il segretario provinciale del sindacato autonomo Conapo Nicola Todaro –. Abbiamo avuto il rischio concreto che la cuoca potesse ricevere in testa un pezzo laterizio che poi abbiamo scoperto essere un vecchio tubo".

"La cucina da campo – ha aggiunto inoltre Todaro –, che il comando aveva provveduto a far arrivare, avevamo chiesto di farla installare in maniera più celere da gente formata del ministero. I colleghi non sono arrivati quindi la cucina è ancora ferma e in più abbiamo la cucina del comando fuori uso. Quindi abbiamo ancora un aggravio di situazione".