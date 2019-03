Torna a riunirsi in comune il tavolo tecnico sugli appalti

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 15 marzo 2019, 13:17

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lucca esprime il proprio cordoglio alla famiglia del collega e amico Antonio Carlini, che ieri ci ha lasciato dopo un lungo periodo di malattia

venerdì, 15 marzo 2019, 10:38

A Lucca una folla molto numerosa di studenti, ma anche di adulti alcuni accompagnati da figli piccoli, all’incirca un migliaio di persone, si sono ritrovati stamattina in Piazzale Verdi con cartelloni variopinti, tutti volti a sensibilizzare i potenti della Terra così come i politici locali e i cittadini

giovedì, 14 marzo 2019, 23:21

Sotto ai piedi di chi cammina nel centro storico si nasconde una Lucca inaspettata e meravigliosa che, purtroppo, è destinata, per ora, a rimanere nascosta

giovedì, 14 marzo 2019, 17:09

Un defibrillatore semi automatico (Dae) nel cuore di San Colombano messo a disposizione dell’intera comunità grazie al contributo dell’assicurazione BCAssicura che, in collaborazione con la Mirco Ungaretti Onlus, ha inaugurato questo pomeriggio l’apparecchio salvavita posto in via delle Ville di fronte alla chiesa e accanto all’agenzia assicurativa

giovedì, 14 marzo 2019, 16:58

Francesca Concioni e Francesca Puccini, lavoratrici nell'archivio fotografico lucchese con sede a Villa Bottini, hanno scoperto dai media della sospensione dei servizi al pubblico dell'ente

giovedì, 14 marzo 2019, 11:39

Poste Italiane comunica che da sabato 16 marzo a giovedì 11 aprile l’ufficio postale di San Pietro a Vico di via delle Ville a Lucca, sarà interessato da lavori di ristrutturazione