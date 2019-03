Cronaca



Truffa in centro, la polizia è riuscita ad individuare gli autori e a restituire la somma sottratta all'anziano

mercoledì, 20 marzo 2019, 19:44

Truffa in centro ai danni di un anziano: la polizia è riuscita ad individuare gli autori e a restituire la somma sottratta all'anziano signore: intorno alle 13.30 di oggi, la volante è intervenuta a San Concordio per un diverbio per futili motivi tra tre ambulanti, due italiani e un richiedente asilo.



Riportata la calma, gli agenti notavano che i due italiani si muovevano su un furgoncino carico di cassette della frutta e, memori della segnalazione della mattina inerente una presunta truffa in centro città, si insospettivano, considerando anche l'atteggiamento e il contegno dei due. Così gli agenti decidevano di accompagnarli in questura per maggiori approfondimenti.



Qui venivano raggiunti anche dal novantreenne autore della segnalazione di truffa accompagnato dalla badante, i quali dapprima riconoscevano i due soggetti, per poi ricostruire più chiaramente l'intera vicenda: stamattina, tornando dall'edicola, l'anziano signore veniva avvicinato da questi due individui (di 25 e 40 anni) che, con atteggiamento prepotente e insistente, lo convincevano ad acquistare quattro cassette di frutta e verdura, e si facevano consegnare 50 euro.

Ad un certo punto, però, irrompeva la badante che, non avendo alcun bisogno di quella spesa, battibeccava con i due ambulanti cacciandoli via in malo modo. Questi ultimi si riprendevano le tre cassette di frutta lasciandone solo una di mele, ma non restituivano alcun resto.

Messi alle strette, i due soggetti hanno spontaneamente restituito al novantatreenne le 50 euro della mattina, evitando così una querela penale da parte dell'anziano.



Non hanno potuto evitare, tuttavia, un Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Lucca per 2 anni, a firma del questore, in considerazione dei loro precedenti penali e del turbamento che rappresentano per la sicurezza pubblica in relazione agli episodi che li hanno visti coinvolti.