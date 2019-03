Cronaca



Ultima tappa stagionale del progetto Stop Bullying

giovedì, 28 marzo 2019, 16:52

Ultima tappa stagionale del progetto Stop Bullying ideato dalla società biancorossa - supportato dal MIUR e dall'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara - per dire basta al fenomeno del bullismo scolastico e giovanile.

Questa mattina le giocatrici Nene Diene, Bashaara Graves e Marida Orazzo, accompagnate dal responsabile della comunicazione del club Massimo Branchetti, hanno incontrato gli alunni delle prime e delle seconde classi della Scuola media "C. Massei" Mutigliano, Istituto Comprensivo Lucca 4. Un confronto vivace e dinamico sul tema del bullismo, sull'importanza dello sport come strumento di aggregazione e dei valori legati a esso compreso il rispetto degli altri e delle regole. A conclusione dell'incontro una divertente gara di tiri liberi a squadre. Un particolare ringraziamento alla dirigente scolastica Maria Cristina Pettorini, referente dell'Istituto per il progetto, e agli insegnanti e agli alunni per l'accoglienza e l'ospitalità. La società, che si impegna a portare ancora avanti la propria campagna contro il bullismo, desidera inoltre ringraziare tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione del progetto, gli istituti che hanno aderito all'iniziativa e tutti gli studenti che hanno preso parte con interesse ed entusiasmo agli incontri.